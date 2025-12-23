

Hier wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Es wurden folgende Verstöße festgestellt, welche nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet wurden:

Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen und zwei technische Mängel am Fahrzeug.

Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt.



Am 23.12.2025 zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten sodann mobile Verkehrskontrollen im Bereich des Wittlicher Stadtgebiets durch.

Hier wurden insgesamt vier Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert, da Mängel an der Beleuchtung festgestellt wurden.

Auch hier erfolgten Ahndungen und Mängeldokumentationen.



