Verkehrskontrollen

Am 19. / 20.12.2025 zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen Wittlich und Bitburg, gemeinsam mit der amerikanischen Security Police der Airbase Spangdahlem sowohl stationäre Kontrollstellen in der Ortslage von Binsfeld, als auch mobile Kontrollen in den Ortschaften Niederkail, Landscheid und Herforst durch.



Hierbei wurden mehr als 100 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert.



Es wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wegen festgestellter Alkoholwerte von über 1,8 Promille eingeleitet.

Weiterhin wurden 13 Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs wegen diverser geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen.

An einem Fahrzeug war aufgrund technischer Mängel die Betriebserlaubnis erloschen, hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.



Die sichtbare polizeiliche Präsenz wurde durchweg als positiv bewertet.



