Es wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.
Nachfolgende Verstöße wurden im Rahmen der Kontrollen festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.
4 Verstöße wegen nicht mitgeführter Dokumente, 2 Verstöße wegen nicht mitgeführter Ausrüstungsgegenstände, 5 Verstöße wegen Nicht-Beachtung des Durchfahrtsverbots, 1 Verstoß wegen unzureichender Sicherung eines mitfahrenden Kindes
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrskontrollen
Lesezeit 1 Minute