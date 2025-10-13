Verkehrskontrollen

So wurden in der Ortslage von Bausendorf insgesamt sechs Fahrzeugführer kontrolliert und gemäß den Bestimmungen des Bußgeldkatalogs geahndet, welche gegen das Durchfahrtsverbotsschild Zeichen 250 im Bereich der Baustelle der B 49 verstoßen hatten.
