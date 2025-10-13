Verkehrskontrollen

Am 12.10.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich verstärkte Kontrollen im Bereich der Ortslage von Bausendorf durch.





So wurden in der Ortslage von Bausendorf insgesamt sechs Fahrzeugführer kontrolliert und gemäß den Bestimmungen des Bußgeldkatalogs geahndet, welche gegen das Durchfahrtsverbotsschild Zeichen 250 im Bereich der Baustelle der B 49 verstoßen hatten.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell