Verkehrskontrollen zur Schulwegsicherheit



Ziel der Kontrollen war es, den Schulweg, insbesondere der Schulanfänger, für welche die täglichen Wege und die Herausforderungen des Straßenverkehrs noch ungewohnt sind, in den Blick zu nehmen und so die Gefahren in diesem Bereich zu reduzieren.



Hierbei wurden aufgrund einzelner Verkehrsverstöße Verwarnungen ausgesprochen.

Im Wesentlichen konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass ein gesitteter An- und Abreiseverkehr an den Schulen herrschte.



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