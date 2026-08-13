Prüm
Verkehrskontrollen zur Schulwegsicherheit
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 10.08.2026 wurden in dieser Woche durch die Polizeiinspektion Prüm vermehrt Kontrollen zur Überwachung der Schüler- und Schulwegsicherheit durchgeführt.


Ziel der Kontrollen war es, den Schulweg, insbesondere der Schulanfänger, für welche die täglichen Wege und die Herausforderungen des Straßenverkehrs noch ungewohnt sind, in den Blick zu nehmen und so die Gefahren in diesem Bereich zu reduzieren.

Hierbei wurden aufgrund einzelner Verkehrsverstöße Verwarnungen ausgesprochen.
Im Wesentlichen konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass ein gesitteter An- und Abreiseverkehr an den Schulen herrschte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstr. 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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