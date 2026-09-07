Verkehrskontrollen, polizeiliche Präsenz in der Stadt und Bürgergespräche





Es wurden bei einer hohen Anzahl von kontrollierten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern erfreulicherweise nur eine kleine Anzahl von geringfügigen Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog geahndet wurden.



Zudem wurden in diesem Zusammenhang mehrere Bürgergespräche durchgeführt.



Die polizeiliche Präsenz im Stadtpark, in der Altstadt, im Bereich ZOB und im Bereich des Eventums stieß auf große Zustimmung bei den Passanten und wurde durchgehend positiv bewertet.



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