Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ladungssicherung





Hierzu wurden im Bereich der Ortslagen von Dreis und Hetzerath mobile und kurzzeitige stationäre Kontrollen durchgeführt.



Es konnte eine Vielzahl von Fahrzeugen der Fahrzeugklassen Pritschenwagen und Personenkraftwagen mit Anhänger kontrolliert werden.



Insgesamt kam es erfreulicherweise nur zur Feststellung weniger und geringfügiger Verstöße im Verwarnungsgeldtatbestand.



Die Kontrollen stießen auf große Zustimmung aus dem Kreis der kontrollierten Personen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell