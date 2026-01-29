Hierzu wurden im Bereich der Ortslagen von Dreis und Hetzerath mobile und kurzzeitige stationäre Kontrollen durchgeführt.
Es konnte eine Vielzahl von Fahrzeugen der Fahrzeugklassen Pritschenwagen und Personenkraftwagen mit Anhänger kontrolliert werden.
Insgesamt kam es erfreulicherweise nur zur Feststellung weniger und geringfügiger Verstöße im Verwarnungsgeldtatbestand.
Die Kontrollen stießen auf große Zustimmung aus dem Kreis der kontrollierten Personen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ladungssicherung
Lesezeit 1 Minute