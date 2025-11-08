Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Kindersicherheit auf dem Schulweg





Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg.



Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert.

Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt sehr positiv angenommen.



Erfreulicherweise wurden lediglich zwei Verstöße, eine Nicht-Einhaltung der Anschnallpflicht und ein Rotlichtverstoß festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.



Darüber hinaus wurden beratende Gespräche mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell