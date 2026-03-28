Bitburg
Verkehrskontrollen in der VG Südeifel
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 27.03.2026, führten Angehörige der Polizeiinspektion Bitburg zusammen mit den Kräften der ortsansässigen Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls Verkehrskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten in der Verbandsgemeinde Südeifel durch.

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Hierbei waren insgesamt elf der kontrollierten Fahrzeugführer alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs.
Vier Fahrzeugführer führten ihre Kraftfahrzeuge, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.
Durch die Kontrollen konnten drei Personen festgestellt werden, die aus verschiedensten Gründen in polizeilichen Fahndungssystemen einlagen.
Als ein PKW eine eingerichtete Kontrollstelle der Polizei erkannte, wendete dieser sein Fahrzeug. Ihm entgegenkommende Kräfte konnten den Fahrzeugführer jedoch stellen. Im Ergebnis führte er sein Fahrzeug mit 1,6 Promille und ohne gültige Zulassung.
Die Kontrolleinheit des Zoll stellte insgesamt drei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest.
In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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