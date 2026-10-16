Verkehrskontrollen in der Langemarckstraße in Prüm





Hintergrund ist die derzeitige Sperrung der B265 im Bereich des Krankenhauses. Infolgedessen nutzen zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Langemarckstraße offenbar als Ausweichstrecke, obwohl diese beidseitig mit dem Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) und dem Zusatzzeichen "Anlieger frei" beschildert ist.



Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt rund 40 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Polizeibeamten 14 Fahrzeugführer fest, die die Straße unberechtigt befuhren. Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verwarnungsgelder erhoben. Ein solcher Verstoß wird gemäß dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50,00 Euro geahndet.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Langemarckstraße aufgrund ihrer geringen Fahrbahnbreite und der örtlichen Gegebenheiten nicht für ein derart hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt ist. Insbesondere der zunehmende Durchgangsverkehr führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Anwohner und kann aufgrund der beengten Straßenverhältnisse zu gefährlichen Verkehrssituationen führen.



Die bestehende Beschilderung dient daher nicht nur der Verkehrsregelung, sondern insbesondere auch dem Schutz der Anwohner sowie der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.



Die Polizeiinspektion Prüm appelliert an sämtliche Verkehrsteilnehmer, die bestehende Beschilderung zu beachten und die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen. Die Nutzung der Langemarckstraße als Abkürzung ist ohne berechtigtes Anliegen nicht gestattet.



Auch künftig ist mit weiteren Verkehrskontrollen in diesem Bereich zu rechnen.



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Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

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