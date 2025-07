Verkehrskontrollen in Birkenfeld

Seit Freitag, 27.06.2025 ist die Zufahrt für Verkehrsteilnehmer von der Bundesstraße 41, Abfahrt Birkenfeld-Nord, in Richtung des Gewerbegebiets "Maiwiese" (Professor-Baldes-Straße) in Birkenfeld aufgrund einer mehrmonatigen Baustelle im Bereich der Einkaufsmärkte gesperrt.



Die damit verbundene geänderte Verkehrsführung erfordert eine Umleitung über die Mittelanbindung/Pfarrbitz in Richtung Stadtmitte.

Seit Einrichtung der Baustelle kam es vermehrt zu Verstößen von Fahrzeugführern, welche den o.g. Verkehrsbereich dennoch verbotswidrig befuhren, was zu gefährlichen Verkehrssituationen im Kreuzungsbereich Wasserschiederstraße/Professor-Baldes-Straße (mit Ampelregelung) führen kann.

Am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei Birkenfeld im Rahmen einer einstündigen Verkehrsüberwachung insgesamt elf Verstöße.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Das Verkehrszeichen 250, oft als "Durchfahrt verboten" oder "Einfahrt verboten" bezeichnet, kennzeichnet ein Verbot für Fahrzeuge aller Art. Wer dieses Schild missachtet und dennoch in den gesperrten Bereich einfährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Verwarnungsgeld oder Bußgeld rechnen.



Die Kontrollen werden auch künftig fortgesetzt.



