Verkehrskontrollen im Stadtgebiet





Im Zuge dieser Standkontrolle wurden insgesamt 20 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.



Dabei wurden geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.



Darüber hinaus wurden mit einzelnen Fahrzeugführern verkehrserzieherische Gespräche geführt, insbesondere im Hinblick auf vermeidbaren Lärm im öffentlichen Verkehrsraum.



Bei einem 18-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen.



Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



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