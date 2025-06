Am Abend des 17.06.2025 führten Beamten der Polizei Wittlich vermehrte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlich durch.

Der Fokus der Kontrollen lag insbesondere in der Anhebung der allgemeinen Verkehrssicherheit.



Bei den Kontrollen konnten neben zahlreichen Verstößen gegen die Gurtpflicht, Mängeln an technischen Einrichtungen der Fahrzeuge und sonstigen Verstößen auch ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Elektrokleinstfahrzeug führte. Zudem konnte ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, der seinen PKW ohne gültige Zulassung und Kennzeichen führte. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



