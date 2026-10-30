Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich





Hier wurde eine hohe zweistellige Anzahl an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.



Es wurden mehrere Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen, zudem mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und wegen eines "Rotlichtverstoßes" eingeleitet werden.



Trotz der Ahndungen wurde die Kontrolltätigkeit an dieser Stelle sehr positiv begrüßt.



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