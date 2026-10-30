Wittlich
Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 29.10.2026 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich (Kurfürstenstraße, Schloßstraße, ZOB) durch.

Lesezeit 1 Minute



Hier wurde eine hohe zweistellige Anzahl an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Es wurden mehrere Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen, zudem mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und wegen eines "Rotlichtverstoßes" eingeleitet werden.

Trotz der Ahndungen wurde die Kontrolltätigkeit an dieser Stelle sehr positiv begrüßt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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