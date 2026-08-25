Wittlich
Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich
Symbolbild
dpa

Am 24.08.2026 führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich verstärkte Kontrollen im Innenstadtbereich von Wittlich durch.

Lesezeit 1 Minute



Hier wurden insgesamt sechs Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer wegen Befahrens der Fußgängerzone verwarnt.

Die durchgeführten Kontrollen stießen, selbst bei den durch die Kontrolle betroffenen Personen, auf große Zustimmung und wurden sehr positiv bewertet.

Die sichtbare polizeiliche Präsenz im Innenstadtbereich kam bei den Passanten sehr gut an, so dass sich viele gute Gespräche entwickelten.

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