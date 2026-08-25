Hier wurden insgesamt sechs Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer wegen Befahrens der Fußgängerzone verwarnt.
Die durchgeführten Kontrollen stießen, selbst bei den durch die Kontrolle betroffenen Personen, auf große Zustimmung und wurden sehr positiv bewertet.
Die sichtbare polizeiliche Präsenz im Innenstadtbereich kam bei den Passanten sehr gut an, so dass sich viele gute Gespräche entwickelten.
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Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich
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