Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg - mehrere berauschte Fahrzeugführer festgestellt

Im Ergebnis wurden im Laufe des Tages mehrere Verstöße festgestellt.



Bereits am Morgen wurde ein 38-jähriger Mann in Speicher einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hier stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem noch unter Einfluss von Alkohol stand.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.



Im weiteren Tagesverlauf wurden noch insgesamt vier Personen die Weiterfahrt untersagt.

Bei allen Fahrzeugführern gab es Hinweise auf einen erst kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmittel, in diesen Fällen mit Cannabisprodukten.

Einer der Fahrer, ein 22-jähriger Mann, hatte zudem noch Alkohol konsumiert.



Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Den Personen wurden Blutproben im Krankenhaus in Bitburg entnommen.



In allen zuvor genannten Fällen wurden entsprechende Straf- und/ oder

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Bei einer weiteren Kontrolle eines 63-jährigen Mannes in Wolsfeld konnte bei diesem Alkoholgeruch festgestellt werden.

Er zeigte sich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden, welcher einen Wert im Grenzbereich ergab.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell