Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.
Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.
Am 20.04.2026 gegen 00:20 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 42-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, als dieser in der Hauptstraße in Hetzerath unterwegs war.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.
Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.
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Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Wittlich, Feststellung von Fahrten unter Drogeneinfluss
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