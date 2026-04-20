Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Wittlich, Feststellung von Fahrten unter Drogeneinfluss



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.



Am 20.04.2026 gegen 00:20 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 42-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, als dieser in der Hauptstraße in Hetzerath unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.



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54516 Wittlich

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