Großlittgen
Verkehrskontrolle
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 22.09.2026 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Manderscheider Straße in Großlittgen durch.

Lesezeit 1 Minute



Hier wurden insgesamt mehr als 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer geschwindigkeitstechnisch gemessen.

Im Bereich der dort zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kam es zu drei Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51km/h.

Es wurden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer übersandt.

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