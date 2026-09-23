Verkehrskontrolle

Am 22.09.2026 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Manderscheider Straße in Großlittgen durch.





Hier wurden insgesamt mehr als 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer geschwindigkeitstechnisch gemessen.



Im Bereich der dort zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kam es zu drei Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51km/h.



Es wurden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer übersandt.



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