Hier wurden insgesamt mehr als 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer geschwindigkeitstechnisch gemessen.
Im Bereich der dort zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kam es zu drei Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51km/h.
Es wurden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer übersandt.
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Verkehrskontrolle
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