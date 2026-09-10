Wittlich
Verkehrskontrolle

Symbolbild

dpa

Am 09.09.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich sowohl stationäre, als auch mobile Kontrollen im Bereich des Wittlicher Stadtgebietes durchgeführt.

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Hier konnten mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden.

Bei einer hohen zweistelligen Zahl an kontrollierten Personen und Fahrzeugen wurden erfreulicherweise nur geringe einstellige Verstöße wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Es ergaben sich zudem gute Gespräche mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.

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54516 Wittlich
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Telefax 06571/926150
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