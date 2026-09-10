Hier konnten mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden.
Bei einer hohen zweistelligen Zahl an kontrollierten Personen und Fahrzeugen wurden erfreulicherweise nur geringe einstellige Verstöße wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten festgestellt.
Es ergaben sich zudem gute Gespräche mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.
Rückfragen bitte an:
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54516 Wittlich
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Verkehrskontrolle
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