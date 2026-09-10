Verkehrskontrolle

Am 09.09.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich sowohl stationäre, als auch mobile Kontrollen im Bereich des Wittlicher Stadtgebietes durchgeführt.





Hier konnten mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden.



Bei einer hohen zweistelligen Zahl an kontrollierten Personen und Fahrzeugen wurden erfreulicherweise nur geringe einstellige Verstöße wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten festgestellt.



Es ergaben sich zudem gute Gespräche mit den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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