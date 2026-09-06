Verkehrskontrolle





Hierbei wurde festgestellt, dass sich insgesamt sechs Kleinkinder im Fahrzeug befanden, welche allesamt nicht ordnungsgemäß gesichert waren.



Die Weiterfahrt wurde in dieser Form untersagt, es wurde ein weiteres Fahrzeug zur Kontrollstelle beordert, welches auch die erforderlichen Kindersitze für alle Kinder mitbrachte.



Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



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