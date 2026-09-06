Wittlich
Verkehrskontrolle
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 05.09.2026 gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich eine 29-jährige Fahrzeugführerin, als sie die Koblenzer Straße in Wittlich befuhr.

Lesezeit 1 Minute



Hierbei wurde festgestellt, dass sich insgesamt sechs Kleinkinder im Fahrzeug befanden, welche allesamt nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Die Weiterfahrt wurde in dieser Form untersagt, es wurde ein weiteres Fahrzeug zur Kontrollstelle beordert, welches auch die erforderlichen Kindersitze für alle Kinder mitbrachte.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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