Verkehrskontrolle





Hier wurden insgesamt 108 Fahrzeuge geschwindigkeitstechnisch gemessen.



Erfreulicherweise mussten nur zwei Fahrzeugführer wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung und ein weiterer wegen des Verstoßes gegen die Anschnallpflicht verwarnt werden.



Gegen 13:00 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines E-Scooters im Bereich der Straße "Rosengarten" in Salmtal kontrolliert.

Hier wurde festgestellt, dass der 21-Jährige Fahrzeugführer das Fahrzeug führte, obwohl keinerlei Versicherung für dieses vorlag.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Scooter sichergestellt und die Weiterfahrt somit untersagt.

Gegen den Bruder des Fahrzeugführers, als Eigentümer des Scooters wurde ein eigenständiges Verfahren eingeleitet.



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