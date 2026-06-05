Am 04.06.2026 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Landstraße 141 am "Hof Breit" durch.





Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem motorisierten Zweiradverkehr.



Es wurde einige Motorradfahrer kontrolliert.

Erfreulicherweise ergaben sich keine festgestellten Verstöße.



Es ergaben sich zudem gute Gespräche über die Verkehrssicherheit.



Rückfragen bitte an:



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