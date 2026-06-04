Verkehrskontrolle





Hier wurde eine Vielzahl an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert.



Mit acht Verstößen gegen die Anschnallpflicht war dies bei dieser Kontrolle recht hoch. Neben der Ahndung dieser Verstöße nach den Regeln des bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den kontrollierten Personen durchgeführt, in welchen sie auf die Gefährlichkeit ihres Handelns hingewiesen wurden.



Ein weiterer Fahrzeugführer wurde aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt kontrolliert.



Gegen 12:12 Uhr sodann beabsichtigten die Beamtinnen und Beamten den Fahrzeugführer eines Pritschenwagens zu kontrollieren, da auch dieser offensichtlich nicht den Sicherheitsgurt angelegt hatte.



Trotz deutlicher polizeilicher Anhaltezeichen, missachtete der Fahrzeugführer diese und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.



Durch die Beamtinnen und Beamten konnte die Verfolgung unmittelbar aufgenommen und der Fahrzeugführer nach wenigen Metern doch zum Anhalten bewegt werden.



Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug versuchte er noch, sich fußläufig wegzubewegen, was er sodann aufgrund der nacheilenden Beamtinnen und Beamten schnell aufgab.



Im Zuge der Kontrolle wurde nunmehr festgestellt, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus der VG Trier-Land nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen die Halterfirma des Pritschenwagens, einer Baufirma aus der Stadt Wittlich, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell