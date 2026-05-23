Verkehrskontrolle





Es wurden insgesamt 17 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert.



Erfreulicherweise ergab sich lediglich in fünf Fällen das Erfordernis einer Verwarnung nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs.



Im Übrigen wurden mehrere Fußstreifen in der Innenstadt und dem Stadtpark durchgeführt, bei welchen sich mehrere Bürgergespräche ergaben.



Die polizeiliche Präsenz wurde durchweg positiv begrüßt.



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