Verkehrskontrolle

Am 18.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Stadt Wittlich durch.



Hier wurden insgesamt sieben Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise des Nicht-Mitführens erforderlicher Fahrzeugdokumente ausgesprochen.



Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell