Am 11.12.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Verkehrskontrolle im Bereich der Schulstraße in Sehlem durch.





Hier wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer nach den Bestimmungen des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet, da sie die Straße trotz Verbots befuhren.



Die Kontrolle stieß auf große Zustimmung bei den Anwohnern.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell