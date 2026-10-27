Im Zuge der Kontrolle des in Frankreich zugelassenen Fahrzeuges wurde festgestellt, dass es sich rechtlich um eine unrechtmäßige Fernzulassung eines in Deutschland befindlichen Fahrzeuges handelte.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Verkehrskontrolle mit unrechtmäßig zugelassenem Fahrzeug
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