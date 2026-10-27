Wittlich
Verkehrskontrolle mit unrechtmäßig zugelassenem Fahrzeug
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 26.10.2026 gegen 23:46 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 21-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen auf der Landstraße 141 zwischen Wittlich und Salmtal unterwegs war.

Lesezeit 1 Minute



Im Zuge der Kontrolle des in Frankreich zugelassenen Fahrzeuges wurde festgestellt, dass es sich rechtlich um eine unrechtmäßige Fernzulassung eines in Deutschland befindlichen Fahrzeuges handelte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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