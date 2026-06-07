Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Zweiradfahrern





Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem motorisierten Zweiradverkehr.



Es wurde einige Motorradfahrer kontrolliert.

Erfreulicherweise ergaben sich keine festgestellten Verstöße.



Es ergaben sich zudem gute Gespräche über die Verkehrssicherheit.



Gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet als dieser den Radweg an der L 141 in Wittlich befuhr.



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz bestand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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54516 Wittlich

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Telefax 06571/926150

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