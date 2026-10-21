Bernkastel-Kues
Verkehrskontrolle mit 14jähriger E-Scooter-Fahrerin endet in Mitnahme auf die Dienststelle
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 21.10.2026 wurde eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues gegen 19:15 Uhr im Bereich der "Bahnhofstraße" in Kues auf eine Rollerfahrerin aufmerksam, da diese während der Fahrt verbotenerweise ein Mobiltelefon bediente.

Lesezeit 1 Minute


Während der Kontrolle der Jugendlichen wurden Anzeichen auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Auf die beabsichtigte Mitnahme zur Abklärung des Drogeneinflusses reagierte die Fahrerin hysterisch und wehrte sich stark, so dass diese durch die Beamten gefesselt und so zur Dienststelle transportiert werden musste.
Hierbei wurden die Beamten mehrfach durch die junge Dame beleidigt.
Die 14jährige muss sich nun wegen eines Widerstandsdeliktes sowie den Beleidigungen strafrechtlich verantworten. Die Jugendliche wurde hiernach in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Josten, PHK


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren