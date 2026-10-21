Während der Kontrolle der Jugendlichen wurden Anzeichen auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Auf die beabsichtigte Mitnahme zur Abklärung des Drogeneinflusses reagierte die Fahrerin hysterisch und wehrte sich stark, so dass diese durch die Beamten gefesselt und so zur Dienststelle transportiert werden musste.
Hierbei wurden die Beamten mehrfach durch die junge Dame beleidigt.
Die 14jährige muss sich nun wegen eines Widerstandsdeliktes sowie den Beleidigungen strafrechtlich verantworten. Die Jugendliche wurde hiernach in die Obhut ihrer Mutter übergeben.
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Verkehrskontrolle mit 14jähriger E-Scooter-Fahrerin endet in Mitnahme auf die Dienststelle
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