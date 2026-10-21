Verkehrskontrolle mit 14jähriger E-Scooter-Fahrerin endet in Mitnahme auf die Dienststelle

Am 21.10.2026 wurde eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues gegen 19:15 Uhr im Bereich der "Bahnhofstraße" in Kues auf eine Rollerfahrerin aufmerksam, da diese während der Fahrt verbotenerweise ein Mobiltelefon bediente.



Während der Kontrolle der Jugendlichen wurden Anzeichen auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Auf die beabsichtigte Mitnahme zur Abklärung des Drogeneinflusses reagierte die Fahrerin hysterisch und wehrte sich stark, so dass diese durch die Beamten gefesselt und so zur Dienststelle transportiert werden musste.

Hierbei wurden die Beamten mehrfach durch die junge Dame beleidigt.

Die 14jährige muss sich nun wegen eines Widerstandsdeliktes sowie den Beleidigungen strafrechtlich verantworten. Die Jugendliche wurde hiernach in die Obhut ihrer Mutter übergeben.



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Josten, PHK





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