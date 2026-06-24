Verkehrskontrolle in Gerolstein: Fokus auf Kindersicherheit





Im Fokus der Kontrollen stand dabei die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg.



Das Ergebnis zeigt die Notwendigkeit dieser Maßnahmen: In sechs Fahrzeugen wurden insgesamt sieben Kinder durch ihre Eltern nicht oder nur unzureichend gesichert transportiert.



Fünf Kinder waren überhaupt nicht angeschnallt, bei zwei weiteren Kindern fehlte der erforderliche Kindersitz. Durch die Beamten wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und Verwarnungen ausgesprochen.



Bereits am Vortag, dem 23.06.2026, hatten Kräfte der Polizeiwache Gerolstein Kontrollen im Bereich der Grundschule durchgeführt. Auch an diesem Tag mussten zwei Kinder festgestellt werden, die unzureichend gesichert waren.



Die Polizeiwache Gerolstein weist darauf hin, dass zum Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmer auch weiterhin unangekündigte Kontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten durchgeführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein



Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell