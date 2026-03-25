Verkehrskontrolle im Bereich des Kindergartens





Anlass der Maßnahme waren an die zuständigen Stellen herangetragene Hinweise und Sorgen aus dem Umfeld des Kindergartens hinsichtlich des Verkehrsverhaltens im Bereich der dortigen Tempo-30-Zone. Gerade in sensiblen Bereichen wie an Kindergärten kommt der Einhaltung der geltenden Verkehrsregelungen eine besondere Bedeutung zu, da dort jederzeit mit unvorhersehbaren Verkehrssituationen gerechnet werden muss.



Zum Zeitpunkt der Kontrolle war lediglich ein geringes Verkehrsaufkommen festzustellen. Verkehrsverstöße, insbesondere Geschwindigkeitsverstöße oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Kindersicherung, wurden nicht festgestellt.



Ungeachtet dessen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mehrere verkehrserzieherische und verkehrspräventive Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden geführt. Hierbei wurde insbesondere auf die besondere Gefährdung von Kindern im Straßenverkehr hingewiesen. Kinder reagieren häufig spontan, können Geschwindigkeiten und Entfernungen nur eingeschränkt einschätzen und nehmen Gefahrenlagen anders wahr als Erwachsene.



Darüber hinaus wurde verdeutlicht, dass sich andere Verkehrsteilnehmende, insbesondere Eltern, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Kinder, innerhalb einer Tempo-30-Zone grundsätzlich auf die Einhaltung der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung verlassen dürfen. Überschreitungen der zulässigen Geschwindigkeit können dazu führen, dass Verkehrssituationen falsch eingeschätzt werden und sich das Risiko von Unfällen erhöht.



Die Polizei bewertet das Ergebnis der Kontrolle als erfreulich. Gleichwohl bleibt es erforderlich, insbesondere im Bereich von Kindergärten sowie in allen Tempo-30-Zonen, mit erhöhter Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme und angepasster Geschwindigkeit am Straßenverkehr teilzunehmen.



Die Polizei Baumholder wird die Verkehrssituation im Bereich des Kindergartens auch künftig im Blick behalten.



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