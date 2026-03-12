Verkehrskontrolle führt zur Festnahme





Im Rahmen der Personenüberprüfungen musste festgestellt, dass gegen einen 47-jährigen Fahrzeuginsassen aus dem Bereich der Stadt Pirmasens ein Haftbefehl bestand.



Da der Mann die verhängte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



