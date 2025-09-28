Verkehrskontrolle B51 - Drogenfund bei fünf Insassen

Ein freiwillig durchgeführter Urintest beim Fahrer reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Bei allen Insassen sowie im Fahrzeug wurden im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle Betäubungsmittel (u.a. Kokain, Amphetamin und Ecstasy) aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Beteiligten wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.



