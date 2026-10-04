Die beteiligten Fahrzeuge befuhren dabei hintereinander die genannten Straßen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen den Beteiligten zu mehreren gefährlichen Bremsmanövern und weiteren riskanten Verkehrssituationen gekommen sein.
Die verantwortlichen Fahrzeugführer konnten ermittelt werden. Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm, 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
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Verkehrskonflikt zwischen mehreren Mopeds und einem PKW im Stadtgebiet Prüm
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