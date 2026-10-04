Prüm
Verkehrskonflikt zwischen mehreren Mopeds und einem PKW im Stadtgebiet Prüm
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Freitag, den 02.10.2026, kam es in Prüm, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße, Gerberweg, Ritzstraße, Heldstraße, sowie Prümtalstraße zu einem Verkehrsvorfall zwischen vier Moped-/ Rollerfahrern und dem Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der Marke Peugeot.

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Die beteiligten Fahrzeuge befuhren dabei hintereinander die genannten Straßen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen den Beteiligten zu mehreren gefährlichen Bremsmanövern und weiteren riskanten Verkehrssituationen gekommen sein.

Die verantwortlichen Fahrzeugführer konnten ermittelt werden. Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm, 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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