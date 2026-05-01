Verkehrsgefährdung zwischen Konz-Krettnach und Obermennig

Am Donnerstag, den 30.04.2026 kam es gegen 22:30 Uhr auf der L 138 zwischen den Konzer Stadtteilen Krettnach und Obermennig zu einer Straßenverkehrsgefährdung.



Hierbei geriet ein roter Hyundai Kleinwagen, der von Krettnach kommend in Richtung Obermennig geführt wurde, kurz vor der Ortslage Obermennig auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein schwarzer SUV, der in Richtung Krettnach geführt wurde, nach rechts auf den Rabatte ausweichen.



Der geschädigte Fahrer/Fahrerin des schwarzen SUV, von dem derzeit nichts näheres bekannt ist, wird gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Dubois



Telefon: 06581-91550





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