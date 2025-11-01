Verkehrsgefährdung und Unfallflucht durch grauen Mercedes

Hierbei soll ein grauer älterer Mercedes Benz, mutmaßlich ein Modell CE 300, einen VW rechts Überholt haben, während dieser gerade einen schwarzen/dunklen SUV mit TR Kennzeichen überholte. Der Mercedes soll hierbei zwischen den beiden anderen Fahrzeugen hindurch gefahren sein. Hierbei kam es zu einer Kollision der Außenspiegel mit dem VW auf der linken Spur. Der SUV auf der linken Spur musste ausweichen um einen weiter Kollision zu verhindern.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen beschleunigte der graue Mercedes auf über 170 km/h und flüchtete in Richtung Saarbrücken.

Hinweise zum Täter oder Täterfahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation Schweich telefonisch unter der 06502 9165 0 oder per Mail unter der pastschweich@polizei.rlp.de entgegen. Gesucht wird insbesondere der Fahrer des schwarzen/dunklem SUV als möglicher Zeuge.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich



Telefon: 06502 9165 0

Telefax: 06502 9165 50

pastschweich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell