Verkehrsgefährdung und Nötigung





Hier wurde er, nach eigenen Angaben, durch den Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens, eines schwarzen Audi genötigt und abgedrängt.



Der Radfahrer schätzte das Überholen mit einem geringen Abstand als gefährlich ein und musste aus seiner Sicht eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.



Der Radfahrer versuchte im weiteren Verlauf an einer Lichtzeichenanlage den Fahrzeugführer zur Rede zu stellen, was nicht gelang.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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