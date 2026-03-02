Wittlich
Verkehrsgefährdung und Beleidigung
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am 01.03.2026 gegen 11:50 Uhr befand sich eine 34-jährige Geschädigte mit ihren beiden 7-jährigen Kindern im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Straße "Am Stadtpark" in Wittlich.

Als sie diesen überquerte, näherte sich ein 67-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens dem Fußgängerüberweg.
Aus Sicht der 34-Jährigen reduzierte er seine Geschwindigkeit nicht adäquat, so dass sie sich und ihre Kinder gefährdet sah.

Als Reaktion, so der 67-Jährige, wurde er durch die 34-Jährige mittels einer unflätigen nonverbalen Geste beleidigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

