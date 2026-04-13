Verkehrsgefährdung durch Überholmanöver auf der B41





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein silberfarbener Mercedes, vermutlich ein Coupé, sowie ein blauer BMW die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Beide Fahrzeuge überholten dabei mehrere vorausfahrende Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Besonders brisant: Die Fahrer missachteten nicht nur die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch den Gegenverkehr.



Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden durch das rücksichtslose Verhalten der beiden Fahrer in gefährliche Situationen gebracht. Nur durch umsichtiges und schnelles Reagieren der übrigen Beteiligten konnte ein möglicher Verkehrsunfall verhindert werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder den Fahrern machen können oder selbst gefährdet wurden, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail unter piidar-oberstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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