Verkehrsgefährdung durch silbernen BMW

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde beobachtet, dass das Fahrzeug mit Schlangenlinien und unsteter Geschwindigkeit geführt wurde.

Auf Höhe des Parkplatzes "Schwarzes Wäldchen" an der Einmündung zur L169 geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit der Schutzplanke am linken Fahrbahnrand.

Im weiteren Verlauf der L169 überholte der BMW an einer unübersichtlichen Stelle ein vorausfahrendes Kranfahrzeug trotz Gegenverkehr.

Der Fahrer des BMW konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Fahrweise des BMW beobachtet haben oder durch diesen gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783/991-0

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