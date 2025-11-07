Verkehrsgefährdung beim Überholen





Die Geschädigte habe die B410 von Prüm in Fahrtrichtung Gerolstein befahren. Dabei sei ihr ein Fahrzeug, welches gerade zwei Lkw überholt habe, auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen.



Nur durch eine Gefahrenbremsung und Ausweichen nach rechts sei es ihr gelungen, einen Aufprall auf das entgegenkommende Fahrzeug zu verhindern.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Mercedes mit Bitburger Kennzeichen handeln.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Fahrzeug des Beschuldigten oder zum Fahrer des Fahrzeugs melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

https://s.rlp.de/PDWittlich





