Allenbach
Verkehrsgefährdung B269
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung auf der B 269 kommend aus Richtung 55765 Oberhambach in Fahrtrichtung 54497 Morbach.

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Ein weißer Renault Megane setzte mehrfach zum Überholen zweier vorausfahrender Betonmischer, über die linke Fahrspur, an. Höhe 55758 Allenbach überfuhr der Renault trotz des Gegenverkehrs die Mittellinie. Dort kam ein VW Bus T6 in roter Farbe entgegen.
Laut Zeugenaussage musste dieser stark abbremsen und ausweichen um eine Kollision zu verhindern.
Es liegen keine Daten zu dem, durch den Überholvorgang, gefährdeten Verkehrsteilnehmer vor.
Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem gefährdeten VW Bus geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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