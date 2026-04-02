Verkehrsgefährdung B269



Ein weißer Renault Megane setzte mehrfach zum Überholen zweier vorausfahrender Betonmischer, über die linke Fahrspur, an. Höhe 55758 Allenbach überfuhr der Renault trotz des Gegenverkehrs die Mittellinie. Dort kam ein VW Bus T6 in roter Farbe entgegen.

Laut Zeugenaussage musste dieser stark abbremsen und ausweichen um eine Kollision zu verhindern.

Es liegen keine Daten zu dem, durch den Überholvorgang, gefährdeten Verkehrsteilnehmer vor.

Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem gefährdeten VW Bus geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740





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