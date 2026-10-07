Verkehrsgefährdung auf der L160 bei Kempfeld

In einem langgezogenen Kurvenbereich überholte ein Verkehrsteilnehmer einen Linienbus trotz unklarer Verkehrslage. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte einen Zusammenstoß nur knapp durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben.
Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachten konnte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: POK Hedderich
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In einem langgezogenen Kurvenbereich überholte ein Verkehrsteilnehmer einen Linienbus trotz unklarer Verkehrslage. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte einen Zusammenstoß nur knapp durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben.