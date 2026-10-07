Kempfeld L160
Verkehrsgefährdung auf der L160 bei Kempfeld
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am 06.10.2026 kam es gegen 08:15 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der L160 zwischen Kempfeld und der Abfahrt Asbacher Hütte.

In einem langgezogenen Kurvenbereich überholte ein Verkehrsteilnehmer einen Linienbus trotz unklarer Verkehrslage. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte einen Zusammenstoß nur knapp durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben.
Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachten konnte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: POK Hedderich


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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