Verkehrsgefährdung auf der K171





Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf befuhr die K171 laut Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Prüm kommend in Fahrtrichtung Weinsheim. In einer schlecht einsehbaren Linkskurve geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug komplett in die Fahrspur eines entgegenkommenden PKW's.



Letztlich konnte ein Frontalzusammenstoß nur durch ein geistesgegenwärtiges Ausweichmanöver des Fahrers des entgegenkommenden PKW's vermieden werden. Auch der Fahrer des VW Golf vollzog ein Ausweichmanöver und entfernte sich anschließend weiter in Richtung Weinsheim.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



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