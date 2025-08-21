Verkehrsgefährdung auf der B270 - Polizei sucht Zeugen





Ein grüner VW Polo mit Zulassungskennzeichen des Landkreises Birkenfeld (BIR) befuhr die B270 in Richtung Idar-Oberstein. Auf Höhe der Ortslage Oberreidenbach überholte der Fahrer des Polo trotz Gegenverkehr sechs Fahrzeuge. Die entgegenkommen Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Wenig später, auf Höhe der Zufahrt zum Gewerbegebiet, setzte der Polo-Fahrer zu einem weiteren waghalsigen Überholmanöver an. Er überfuhr hierbei die Sperrfläche sowie die Linksabbiegerspur und überholte so drei weitere Fahrzeuge, obwohl sich erneut Gegenverkehr näherte.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Zeugen, die diese Vorfälle beobachten konnten oder selbst gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell