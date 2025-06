Verkehrsgefährdung auf der B 327 in Höhe Malborn / Zeugen gesucht

Ein grauer Mercedes Sprinter mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) vollführte ein Überholmanöver trotz nahendem Gegenverkehr. Der entgegenkommende Fahrzeugführer reagierte geistesgegenwärtig und bremste sein Fahrzeug stark ab, um einem Zusammenstoß entgegenzuwirken. Der Fahrer des besagten Sprinters entfernte sich in Fahrtrichtung Thalfang. Zuvor fiel der Führer des Mercedes Sprinter durch weitere gefährliche Manöver im Straßenverkehr auf. Der besagte Fahrzeugführer, welcher seinen Pkw stark abbremsen musste um einer Kollision mit dem überholenden Fahrzeugführer des Sprinter zu entgehen, konnte bis dato noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Hermeskeil bittet den verantwortlichen Fahrzeugführer sich bei der Polizei in Hermeskeil zu melden.



Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführer des Mercedes Sprinter. Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrverhalten sonstige Beobachtungen etc. werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



