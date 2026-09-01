Verhaltensweise gegenüber 25 km/h bzw. 45 km/h Fahrzeugen





Sowohl 25 km/h als auch 45 km/h Fahrzeuge sieht man immer mehr auf den Straßen in unserer Region, meistens von jungen Fahranfängern geführt.



Wir bitten die anderen Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll gegenüber diesen Fahrzeugen und Fahrern zu sein.



Bitte haben Sie Verständnis für die langsameren Fahrzeuge im Straßenverkehr.



Auch zum Überholen dieser langsamen Fahrzeuge muss eine ausreichende Strecke eingeplant werden um gefahrlos zu überholen.



Bitte gefährden Sie durch riskante Fahr- oder Überholmanöver weder sich, noch die anderen Verkehrsteilnehmer.



Denken Sie dran, dass es sich meist um junge Fahranfänger handelt, welche ihre ersten Erfahrungen im Straßenverkehr machen.



Die Polizei Prüm bedankt sich für das Verständnis und wünscht allseits gute und sichere Fahrt auf den Straßen unserer Region.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

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Ansprechpartner

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Telefon 06551 942-0

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pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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