Verhaltensauffälliger Mann löst Polizeieinsatz in der Zurmaiener Straße aus





Demnach erreichten am 02.09.2025 gegen 18:26 Uhr mehrere Notrufe die Führungszentrale des Polizeipräsidiums Trier, in denen mitgeteilt wurde, dass ein nur mit Unterhose und einem Badetuch bekleideter Mann sich in der Nähe eines Discounters in der Zurmaiener Straße befände, welcher vermutlich zwei Messer in den Händen hielt und Selbstgespräche führen würde. In einem weiteren Notruf konnte konkretisiert werden, dass es sich bei den Gegenständen augenscheinlich um größere Glassplitter handeln soll.



Die unmittelbar entsandten Kräfte der Polizeiinspektion Trier konnten die Person wie zuvor beschrieben auf einem Bürgersteig in Nähe des dortigen Kreuzungsbereiches feststellen. Da der Mann nach wie vor die gefährlichen Gegenstände in den Händen hielt und hiermit gestikulierte, forderten ihn die eingesetzten Beamten unter Androhung von Einsatzmitteln auf, die Glassplitter niederzulegen.



Als der Mann daraufhin ebenso der Aufforderung nachkam, sich auf den Boden zu legen, konnte dieser bereits wenige Minuten nach Eingang der Notrufe widerstandslos fixiert werden.



In Folge übernahm der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Trier den Verantwortlichen und verbrachte ihn in ein Trierer Krankenhaus.



