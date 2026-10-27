Vergessenes Handy löst Großeinsatz aus





Während der Fahrt fiel das Mobiltelefon vom Anhänger herunter. Durch die Erschütterung wurde die Unfallerkennungsfunktion des Geräts aktiviert, woraufhin automatisch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Die betreffende Person setzte ihre Fahrt fort, ohne den Verlust des Handys oder die ausgelöste Alarmierung zu bemerken.



Vor Ort waren insgesamt über 30 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, Rettungswagen sowie eine Streife der Polizei Prüm im Einsatz.



Die Polizei weist darauf hin: Moderne Smartphones verfügen teilweise über eine automatische Unfallerkennung, die bei starken Erschütterungen einen Notruf auslösen kann. Achten Sie deshalb darauf, Mobiltelefone und andere Gegenstände vor Fahrtantritt sicher zu verstauen und keinesfalls auf dem Fahrzeug oder Anhänger liegen zu lassen. So können solche Fehlalarme verhindert und Einsatzkräfte für tatsächliche Notfälle freigehalten werden.



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