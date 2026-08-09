Bitburg
Verfolgungsfahrt, Verkehrsteilnehmer gefährdet

Symbolbild

dpa

Am Sonntag, den 09.08.2026, gegen 16:00 Uhr, entzog sich ein dunkler BMW Kombi im Südring in Bitburg einer Verkehrskontrolle und flüchtete.

Lesezeit 1 Minute

Im Rahmen der Verfolgung befuhr der BMW zunächst die Bundesstraße 51, wendete dort und fuhr durch die Innenstadt von Bitburg weiter über die Bundesstraße 50 in Richtung Spangdahlem. Von der Bundesstraße 50, hinter der Albachmühle, bog das Fahrzeug auf einen schmalen Radweg in Richtung Bitburg-Erdorf ab. Während der Flucht über diesen Weg passierte das Fahrzeug mehrere Fahrradfahrer in hochgradig gefährdender Weise.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, insbesondere die gefährdeten Fahrradfahrer, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
E-Mail: pibitburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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