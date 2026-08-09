Verfolgungsfahrt, Verkehrsteilnehmer gefährdet

Im Rahmen der Verfolgung befuhr der BMW zunächst die Bundesstraße 51, wendete dort und fuhr durch die Innenstadt von Bitburg weiter über die Bundesstraße 50 in Richtung Spangdahlem. Von der Bundesstraße 50, hinter der Albachmühle, bog das Fahrzeug auf einen schmalen Radweg in Richtung Bitburg-Erdorf ab. Während der Flucht über diesen Weg passierte das Fahrzeug mehrere Fahrradfahrer in hochgradig gefährdender Weise.



Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, insbesondere die gefährdeten Fahrradfahrer, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei zu melden.



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Polizeiinspektion Bitburg

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